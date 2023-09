Hittegolf bereikt piek tot 34 graden

Aan de kust blijft het zomerse weer de zonnekloppers verwennen en lopen de maxima opnieuw op tot 30 à 31 graden. Er is geen zeebries meer, maar een zwakke zuidenwind en daardoor liggen de maxima aan zee zo hoog.

Zondagavond draait de wind naar het westen en voert die in de nacht minder warme lucht aan, maar toch zakken de temperaturen niet onder 16 à 17 graden.

Volgende week

Maandag zit de wind in het westen en komt er minder warme lucht binnen. Toch geeft het kwik 25 tot 27 graden aan. De dag start wel zonnig aan zee. Daarna nemen de wind en bewolking toe en leveren die in de avond mogelijk een regen- of onweersbui op. In de nacht naar dinsdag zou het daarbij tot fel onweer kunnen komen.

Dinsdag hangt er koelere lucht boven de provincie en is het weer wisselvallig. 's Ochtends komen er regen- en onweersbuien langs, maar in de middag wordt het geleidelijk weer droog. De maxima zitten dan vooraan de 20 graden.

Woensdag en zeker de dagen erna volgt een zomers herstel. Woensdag is het nog koeler, maar de zon is dan al terug. Donderdag en vrijdag kunnen weer zomers warme dagen worden met maxima die zelfs opnieuw naar de 25 graden oplopen.