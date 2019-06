Hete zaterdag met meer dan 30 graden

Vanavond gaat het zeer langzaam afkoelen, pas rond een uur of tien, elf duiken we onder de 25 graden. Morgenochtend beginnen we met 19 tot 22 graden. Morgen voert een westenwind minder warme lucht aan, we gaan naar 25 graden. De wolken verdwijnen tegen de middag en dan is er volop zon.

Maandag en dinsdag iets koeler: maxima vooraan de 20 graden met wolken en opklaringen, een licht bui is niet uitgesloten, zeker dinsdag niet. Vanaf woensdag weer stabieler met zon, wolken en en iets warmere temperaturen.