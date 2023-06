Vanavond blijft het lang warm, en de minima zakken vannacht nergens onder de 12 graden.

Morgen blijft het volop zomeren bij maxima tussen 22 en 26 graden.

In het weekend komen daar weer een paar graden bij. Zowel zaterdag als zondag gaan we richting 30 graden. Zaterdag is er veel zon en zijn er weinig wolken. Zondag neemt de bewolking wel toe en daarmee ook de kans op regen- of onweersbuien.