Vandaag blijft het zomeren met maxima tussen 25 graden aan zee en 29 landinwaarts. Het is volop zon en er staat een matige noordoostenwind.

De dag eindigen we alweer met een mooie zomeravond. De temperaturen zakken vannacht nergens onder de 16 graden.

Ook morgen is het zonnig en droog. Neerslag is voorlopig niet aan de orde. We halen dan maxima tussen 24 en 28 graden.

Ook de rest van de week en het weekend houdt het mooie zomerweer aan. De maxima zitten dan wel iets lager, op zo’n 24 graden.