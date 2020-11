Het weer: een zachte Allerheiligen

November lijkt vrij rustig en droog te starten, met een zachte maar aanwakkerende wind uit het zuidwesten. Er is kans op lichte regen, maar het blijft over het algemeen droog. Die trend zet zich door vanavond en vannacht. De minima komen amper onder de 15 graden uit.

Morgen moeten we rekening houden met iets meer regen, tot zelfs langere buien. De zachte temperatuur slaat om en het wordt gevoelig frisser. Vanaf dinsdag krijgen we een reeks droge dagen met minder hoge maxima. Die vallen op een 12-tal graden terug en in de nachten is zelfs een graadje nachtvorst mogelijk aan de grond.

Woensdag en de dagen erna is het erg rustig met nog maar een zwakke veranderlijke wind en temperaturen rond normale waarden voor de tijd van het jaar. Mogelijk krijgen we ook met nevel en mist te maken.

Aan de kust blijft het zwaar bewolkt met meer kansen op regen en buien. Maxima hangt rond de 17 graden, maar een forse wind spant aan. Die blijft zich doortrekken in de namiddag. Hetzelfde scenario voor vannacht en morgen.