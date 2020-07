In het weekend vooral zon, vanaf dinsdag wolken en regen

Opklaringen en stapelwolken wisselen elkaar zaterdag af, maar aan de kust wordt het in de namiddag meestal zonnig. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al kan er een lokale bui vallen. Temperaturen rond de 18 graden aan zee en 20 graden elders.

Vanavond en vannacht wordt het meestal lichtbewolkt. De temperaturen dalen tot 8 à 9 graden tegen de ochtend.

Zonnig einde en begin van de week

Zondag begint zonnig, maar in de loop van de dag wordt het meestal wisselend bewolkt. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 22 graden. En ook op maandag is het droog en vrij zonnig, al kan er in de loop van de dag wat stapelbewolking ontstaan. De temperaturen lopen verder op, met maxima tussen 19 en 24 graden.

Koel voor de tijd van het jaar

Op dinsdag wordt het opnieuw wat koeler en kan er regelmatig wat regen vallen. De maxima schommelen tussen 17 en 21 graden. Woensdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met soms buien. Met maxima tussen 15 en 18 graden is het koel voor de tijd van het jaar. Vanaf donderdag wordt het iets zachter, bij maxima van 17 tot 22 graden. Het is wel nog altijd wisselend bewolkt, met nog kans op een plaatselijke bui.