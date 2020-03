Het is lente: zon en 16 graden

Vandaag wordt een echte lentedag. Met brede opklaringen, maar hier en daar ook wat wolken, vooral in de late namiddag. Het blijft droog en zacht, met temperaturen tot 16 graden.

Tegen de avond neemt de bewolking nog toe, en er kan tegen de ochtend zelfs een drupje regen vallen. Het is zo'n 6 graden.

Morgen bewolkt en grijs, de zon is nergens nog te bespeuren. Het is ook een stuk frisser: nog amper 10 graden bij een koele noordelijke wind. En die neemt ook wat toe in kracht.

Vrijdag nog steeds bewolkt maar de kans op wat neerslag neemt af. Het blijft fris met 10 graden.

Zaterdag is het licht bewolkt tot helder. Er komen erg brede opklaringen binnenlopen vanaf het noorden en de wolken verdwijnen. Het is dan zonnig, maar een beetje schraal aanvoelend. Een zwakke tot matige noordoostelijke wind zorgt dan voor een fris gevoel. Die wind trekt gaandeweg de dag nog wat aan.