Het blijft nat en winderig

Vandaag zit de regen eerst vooral in de ochtend, terwijl het dan in de middag droger wordt. Het blijft erg zacht met maxima rond 12 graden bij een nog altijd goed doorstaande zuidwestelijke wind.

.Die droge periode blijft echter niet duren, want in de late middag trekt al een volgende regenzone binnen. Vanavond is het dan eerst regenachtig, in de nacht wordt het weer droger. Het is erg zacht met minima rond 10 graden.

Ook het komende weekeind dient zich nu al nat, winderig en wisselvallig aan met perioden van regen en/of buien. Het blijft zacht.

Morgen zowel als zondag zitten de perioden met regen en buien wel telkens in de namiddag, terwijl de ochtenden droger verlopen. Het blijft zacht met zowel zaterdag als zondag maxima rond 11 graden en vooral zondag ook weer erg veel wind.

Volgende week komt hierin amper verandering. Op de Atlantische Oceaan staat een stevige westelijke circulatie en die stuurt het ene na het andere lagedrukgebied met fronten onze kant op.