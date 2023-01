Het blijft koud, warmer weer op komst

Vandaag krijgen we overdag veel wolkenvelden en weinig of zelfs geen opklaringen bij een zwakke wind uit een noordoostelijke hoek. Het blijft droog bij maxima rond een 2 tot 4-tal graden. Aan zee iets hoger dan landinwaarts.

Vanavond en vannacht is het ook zwaar bewolkt tot betrokken met minima die geleidelijk dalen tot rond 1-2 graden tegen de ochtend. Het blijft rustig met een zwakke noordoostelijke wind.

WARMER VANAF WOENSDAG

Begin van de nieuwe week lopen de temperaturen langzaam weer wat op, maar het licht winterse weerbeeld blijft bestaan met telkens wat lichte nachtvorst. Veel meer dan een graadje onder nul geraken we echter niet. Dinsdag zou dan de laatste koudere dag worden waarop het nog droog is, maar de bewolking neemt dan wel toe. Vanaf woensdag/donderdag zitten we overdag weer tegen de 8 à 10 graden aan met veel wolken en kans op eens wat lichte regen of een bui.

RUSTIG KUSTWEER

Vandaag wordt een rustige dag met een zwakke noordoostenwind, maxima rond 4 graden en een mix van veel wolken en amper opklaringen. Vanavond en vannacht is het opnieuw rustig met veel wolken, minima rond 2 graden en een zwakke noordoostenwind. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag.