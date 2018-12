Herfstweer met veel regen

De buien duren tot een stuk na de middag, waarna het opnieuw tijdelijk droger kan worden. Het blijft wel zwaarbewolkt met maxima die oplopen naar een 10 tot 12 graden bij veel wind uit een zuidwestelijke richting.



Vanavond kan er tijdelijk nog een bui vallen, daarna is het opnieuw droog en zwaarbewolkt. Veel minder dan 8 tot 9 graden wordt het niet bij een aanhoudend stevige zuidwestelijke wind. Tegen de ochtend is weer wat regen mogelijk.



Morgen trekt in de ochtend een actieve storing met regen en wind over de provincie. In de namiddag is het droger, maar zwaarbewolkt. Er blijft veel wind staan met telkens uitschieters tot een 50 à 60 kilometer per uur en het wordt morgen met maxima tot 14 graden nog wat zachter dan vandaag.



Ook maandag en dinsdag worden herfstige dagen met op beide dagen actieve regenzones die passeren met veel regen en wind. Het blijft wel telkens heel erg zacht.



Zowel maandag als dinsdag kunnen we telkens opnieuw gemakkelijk maxima halen van een 13 tot 14 graden.