Er kan verspreid over de dag gemakkelijk 10 liter water per vierkante meter of meer vallen. Er staat ook een pittige wind bij uit het zuidwesten en de maxima komen daarbij uit rond een 14-tal graden.

In de avond trekken de buien en regen geleidelijk aan weg. In de nacht naar zondag een droog weerbeeld met minima rond 8-9 graden tegen de ochtend