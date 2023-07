Vanavond en vannacht is het erg wisselvallig met een afnemende, maar toch nog stevige zuidwesten wind. De minima zakken tot zo’n 14 graden. Er valt regelmatig een bui, en zeker tegen de ochtend neemt de regen toe.

Regen blijft aanhouden

Dinsdag blijven er felle buien vallen en is er ’s ochtends ook kans op onweer. In de namiddag wordt het droger. We halen maximaal 21 graden, de wind neemt dan ook in kracht af. Ook woensdag krijgen we opnieuw veel regen bij koele temperaturen met maxima rond 19 graden.