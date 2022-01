Hagel en donder mogelijk, met krachtige wind

Vandaag begint droog. In de loop van de dag kan het regenen. Een donderklap of hagel is daarbij niet volledig uitgesloten.

De wind draait naar een koelere noordwestelijke hoek zodat het minder zacht wordt met maxima rond een 7 à 8 graden.

Vanavond kan het vrij krachtig waaien met pieken tot 50 km per uur. Aan de kust is dat eerder 70 km per uur. In de nacht wordt het weer rustiger met minima 6 graden en een wisselende bewolking.

Morgen is een overwegend droge dag met wolken en opklaringen. We halen dan nog een 6 à 7 graden. Een bui is vooral in de noordelijke helft van de provincie nog mogelijk.

Donderdag begint koud met minima rond 1 à 2 graden landinwaarts. Overdag stijgen de temperaturen tot 5 à 6 graden. De bewolking neemt daarbij toe in aanloop naar wisselvalliger weer tegen vrijdag en het weekeind.