Grotendeels droog, maar bui is mogelijk

Het is wisselvallig, waarbij tussen de opklaringen door enkele buien kunnen vallen. Al houdt de kust, en een groot deel van de provincie, het wel grotendeels droog. De temperatuur blijft steken op 21 tot 23 graden.

De nacht blijft hoe dan ook zacht, met minima rond 16 tot 18 graden. Er is een kleine kans op een enkele bui, vooral eerst vanavond. Dan volgt een drogere periode en tegen de ochtend loopt de buienkans opnieuw op.

Morgen is een overgangsdag naar meer stabiel weer. Mogelijk valt er nog een buitje, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. De temperaturen klimmen tot net boven de 20 graden. Dat is meteen de minst warme dag van de week. De wind neemt wat toe in kracht.

Donderdag start nog fris maar we halen uiteindelijk wel 22 tot 24 graden met zon en wat wolken. Ook vrijdag schijnt de zon en dan lopen de temperaturen zelfs op tot 26 graden.