Grijze wolken blijven lang hangen

Aan zee is het zelfs niet zeker of de lage wolken oplossen en daar kan het op veel plekken de hele dag grijs blijven. Het is daar ook koud met maxima rond 13 à 14 graden. Op zich is dat niet zo laag, maar een doorstaande noordelijke wind zorgt voor een koud gevoel. Landinwaarts lossen de wolken wel op, maar ook daar gaat dat niet vlot. Het kan lag duren, maar vanmiddag zijn er landinwaarts wel opklaringen. Hoe verder van de kust af, hoe zachter het daarbij kan worden. Hoe meer richting de zee, hoe minder warm het is.

Vanavond en vannacht loopt de hele regio opnieuw vol met wolken. Tegen de ochtend kan zelfs een drupje regen vallen bij minima rond een 10-tal graden.