Grijze start, warme namiddag

In de loop van de dag breekt de zon door en kregen we geleidelijk meer en bredere opklaringen. Het kwik klimt naar zo’n 20 graden. De wind neemt toe vanuit het zuidwesten. Vanavond en vannacht is het licht tot wisselend bewolkt bij minima die makkelijk rond een tiental graden blijven hangen.

Vrijdag stuurt een zuidelijke wind zachtere lucht binnen. We halen tot 23 graden. Er zijn van tijd tot tijd nog wolken, maar later krijgen we meer en bredere opklaringen. Ook zaterdag en zondag worden mooie zomerse dagen met maxima tot 25 graden. De zon krijgt alle ruimte om volop te schijnen.