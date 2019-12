Grijze, regenachtige zondag

We krijgen vandaag een grijze dag met heel wat regen. Ook tijdens de kerstdagen krijgen we gelijkaardig weer.

Het is vandaag eerst bewolkt met perioden van regen of buien. Dat kunnen felle buien zijn, zelfs met een donderslag. Later komen er opklaringen, maar de wind trekt tijdelijk fors aan met rukwinden van 50 tot 70 km per uur. De maxima halen makkelijk 10 graden. Vanavond en vannacht is het meestal droog met afwisselend wolken en opklaringen. De wind neemt af bij minima rond 7 graden.

Maandag

Morgen wordt het licht wisselvallig, en er is kans op een lokale bui, zeker naar de avond toe. De maxima halen alweer een graad of 10.

Kerstdagen

Dinsdag krijgen we nog meer van dat, de buien kunnen dan zelfs fel zijn, en we halen opnieuw 10 graden.Op kerstdag is het daarentegen tijdelijk rustiger met een aantal opklaringen en maxima rond een graad of 8.