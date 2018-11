Grijze dag, vanavond regen

Het zicht wordt langzaam beter, maar het blijft grijs met veel wolken. Later op de middag is een tijdelijke opklaring mogelijk. Maxima daarbij rond een 6-7 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind.

Vanavond komt er geleidelijk regen binnen. Minima rond 5 graden.

Morgen komt er veel zachtere lucht binnen. De maxima gaan oplopen tot 8-9 graden. In de ochtend regent het eerst nog en ook in de middag zijn er perioden met regen, later wordt het wat droger. Er komt veel wind te staan uit het zuidwesten.