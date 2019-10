Grijs weer met buien, tot 16 graden

Vanavond is het dan tijdelijk droger, maar in de nacht is er opnieuw kans op wat regen of een bui. De wind draait tegen de ochtend naar het noordoosten bij minima van 8 tot 10 graden.

Morgen wordt de betere en drogere dag van het weekend. Toch is er veel bewolking met kans op een drupje regen of een buitje en maxima rond 16 graden, terwijl de wind noordoost geworden is en matig waait.

Zondag komt er alweer een volgende storing aan met regen en wind. Het kan soms fel regenen bij maxima rond 17 graden.

Maandag krijgen we dan even wat rustiger weer, voordat regen en buien het vanaf dinsdag het weer overnemen.