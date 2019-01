Grijs miezerig weer bij 9 graden

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt, maar wel overwegend droog. De minima dalen tegen de ochtend naar 5-6 graden bij een zwakke wind uit westelijke richtingen.

Morgen is het in de ochtend nog redelijk droog, maar in de namiddag valt er weer wat lichte regen. Het blijft zacht met maxima tot 9 graden. De wind trekt later op de dag wel weer fors aan uit een westelijke richting.

Ook zondag is een grijze, bewolkte en druilerige dag met af en toe wat lichte regen, afgewisseld met droge perioden. Het blijft zacht met maxima rond 10 graden en vrij veel wind uit het westen.

Maandag verandert er hier amper iets in. De wind blijft stevig waaien uit het westen met erg zachte maxima van alweer 8 tot 10 graden en af en toe wat regen.