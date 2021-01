Vanochtend kan er wat lichte regen of wat natte sneeuw vallen.

Vanmiddag is het droger. De wind blijft in een noordelijke tot noordoostelijke hoek zitten en scherpt iets aan. Het blijft de hele dag betrokken. We halen 3 tot 4 graden.

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met minima rond 2-3 graden. Er staat een koude doorstaande noordoostelijke wind.

Ook morgen wordt een grijze, koude dag. Meestal is het droog, al is een drupje regen niet uitgesloten.