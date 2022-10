De 29-jarige Klerkenaar won gisteren in Italië het allereerste WK gravelbike. En dat werd gisteren al uitbundig gevierd met een gratis vat van de gemeente. Maar daar houdt het niet mee op, want Vermeersch krijgt ook de titel van ereburger van Houthulst. Vrijdag rijdt hij nog een gravelwedstrijd in Italië, maar zodra hij terug in het land is, wordt een datum vastgelegd voor het ereburgerschap.