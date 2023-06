Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt bij minima rond een graad of 10.

Morgen is het zonnig, bij maxima tussen 13 en 18 graden, en alweer een goed voelbare noordoostelijke wind.

In het weekend halen we een graad of 20, er is dan veel zon met maar af en toe wolken. De vervelende noordoostenwind houdt stand.

Maandag krijgen we gelijkaardig weer.