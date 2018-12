We starten de dag met lichte vriestemperaturen en zon. Later kan er al eens een wolk passeren. De wind waait zwak, later matig uit het zuidoosten. Veel meer dan 4 graden halen we niet.

Vanavond en vannacht wordt het opnieuw koud met algemene lichte vriestemperaturen van -1 tot -2 graden. Aan de grond is het nog wat kouder.

Tegen de ochtend lopen er morgen meer wolken binnen. Daarna is het koud en droog bij maxima rond 3 graden.Er staat meer bewolking en de zon krijgt het moeilijk.