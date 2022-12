Frisse dinsdag maar tot 15 (!) graden op oudejaar

Het is een frisse dag. Warmer dan 8 graden wordt het niet. Vanaf morgen wordt het zachter. Zaterdag, op oudejaar, krijgen we maar liefst 15 graden. En dat zou wel eens de warmste 31ste december sinds het begin van de metingen kunnen worden.

We zijn vanmorgen zonnig gestart maar de bewolking neemt toe in de loop van de dag. Ook de wind waait harder. Het blijft meestal droog maar een lokaal buitje valt niet uit te sluiten.

Vanavond en vannacht gaat het regen. De hele nacht is het regenachtig bij minima rond 8 of 9 graden.

Morgen start met regen, maar overdag is het dan tijdelijk droger. Het is zachter met maxima van 10 tot 12 graden. Later op de dag komt er een nieuwe regenzone over.

Donderdag en vrijdag zijn er intense perioden met regen. Het wordt nog zachter met maxima die tegen vrijdag zelfs richting 14 graden oplopen.

Warmterecord op oudejaar?

Zaterdag komen we dan in de zachtste lucht terecht. Het wordt maar liefst 15 graden. Wellicht wordt dat de warmste 31ste december ooit sinds het begin van de metingen.

Nadeel: het gaat regenen en er staat vrij veel wind, op de laatste dag van het jaar.