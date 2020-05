Frisjes maar veel minder wind

Vanavond en vannacht is het eerst licht bewolkt met snel afkoelende minima. Er is zelfs kans op vorst aan de grond. Later in de nacht neemt de bewolking weer toe.

Morgen halen we tot 14 graden. Het is dan rustig met een mix van wolken en brede opklaringen. Later op de dag is er meer bewolking en zelfs kans op een spatje regen.

Donderdag kunnen we al 15 graden halen, maar de wind blijft in een koele noordoostelijke hoek zitten, met nog steeds een mix van wolken en opklaringen.

Tegen het eind van de week klimmen de maxima naar meer normale waarden. Het is dan licht tot wisselend bewolkt bij een matige noordoostelijke wind.