Fris, nat & winderig

Een storing verlaat maandagochtend ons land via het zuidoosten met perioden van regen en in de Ardennen sneeuw of smeltende boven 400 à 500 m. Vanaf het noordwesten wordt het dan wisselvallig met opklaringen en vooral in het binnenland maartse buien.

Het is vrij fris met maxima tussen 4 graden op het Ardense reliëf en 9 graden in Vlaanderen. Er waait een matige tot soms vrij krachtige noordwestenwind met rukwinden tot 50 à 60 km/u, zegt het KMI.

Vanavond en in het eerste deel van de nacht kunnen er nog enkele buien vallen, in de Ardennen met winters karakter. Later in de nacht wordt het gedeeltelijk bewolkt en zo goed als droog. De minima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 5 graden aan zee. De wind blijft overwegend matig uit noordwestelijke richtingen.

Dinsdag neemt de bewolking snel toe en kan er al in de ochtend plaatselijk een bui vallen. In de loop van de dag trekt een nieuwe regenzone vanaf de kust over ons land. Op het reliëf kan de neerslag winters zijn. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden aan zee en in de Kempen. De wind is zwak tot matig en komt meestal uit noordwestelijke richtingen.

Woensdag is het wisselend bewolkt met enkele buitjes, soms nog winters in de Ardennen. In de namiddag wordt het droog. De maxima schommelen tussen 1 graad in de Hoge Venen en lokaal 7 graden in Vlaanderen. De wind is eerst matig uit noord, later zwak tot matig uit noordwest.