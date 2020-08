Forse wind, 20-tal graden

Ook vandaag staat er een vrij forse wind. Het is zwaar tot wisselend bewolkt met opklaringen en wolkenvelden en temperaturen rond 20 graden.

Deze namiddag is er ook kans op een plaatselijke bui. Zelfs een pittige bui met onweer is niet helemaal uitgesloten.

Vanavond en vannacht is het eerst zwaar bewolkt tot betrokken met perioden van regen. Later deze nacht wordt het droog met minima die tegen de ochtend dalen tot rond een 14-tal graden.

Morgen krijgen we meer regen. Een actieve regenzone trekt door onze provincie. 's Morgens zijn er nog opklaringen, maar de bewolking neemt snel toe, gevolgd door perioden met regen. Na de regen trekt de wind nog harder aan. Er zijn felle rukwinden mogelijk tot 60 km per uur boven land en tot rond 80 km per uur aan zee.

Woensdag staat er de hele dag erg veel wind. Het is wisselend bewolkt met enkele buien. Donderdag wordt droog, maar de bewolking neemt gaandeweg de dag weer toe. Dan wordt het 22 graden.