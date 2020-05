Vandaag is het fors koeler. Het waait erg hard uit het noorden met uitschieters tot 50 km per uur of meer. Net nu hebben heel wat landbouwers hun velden klaargemaakt en is de aarde korrelig en droog. En dat zorgt op heel wat plaatsen voor grote stofwolken. Langs de E403 is dit erg goed te zien, en zorgt het soms zelfs voor mindere zichtbaarheid op de snelweg.

