Felle (onweers)buien op komst, wel nog warm

Vandaag is het nog altijd behoorlijk warm met maxima die naar zo’n 23 graden oplopen, maar net als gisteren zijn er meer wolken en kan er al eens een regen- of onweersbui opduiken. Na de middag kunnen de buien zelfs fel zijn.

Vanavond verdwijnen de buien en krijgen we een rustige avond en nacht met veel wolken en weinig of geen opklaringen. Minima rond 14-15 graden.

Het weekend wordt licht wisselvallig met op beide dagen veel bewolking. Het wordt nog zo’n 22 graden op zaterdag. Die dag is er kans op wat regen of een bui. Zondag halen we nog amper 20 graden. Het blijft dan wel meestal droog.

Maandag knapt het weer wat op. Een noordoostenwind voert droge lucht aan met veel meer opklaringen. Het wordt ook weer een graadje zachter.