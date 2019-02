Felle buien op komst

We krijgen de zon vandaag niet te zien. Het is zwaar bewolkt tot betrokken met perioden van regen. De buien worden steeds feller. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten en het kwik loopt geleidelijk aan op tot 10 graden.

Vanavond gaat het erg hard regenen. Er kan gemakkelijk tot 10 liter water per vierkante meter vallen. Later in de nacht volgt een tijdelijke droge periode die dan weer gevolgd wordt door felle buien. Minima daarbij rond 6 graden.

Morgen krijgen we eerst nog felle buien, later wordt het droger met opklaringen en wat zon. Het blijft hard waaien uit het zuidwesten bij opnieuw zachte maxima van 8 tot 10 graden.

Vrijdag volgt een nieuwe regenzone. Het is dan weer zwaar bewolkt tot betrokken. Het waait nog altijd hard uit het zuidwesten en het blijft zacht.

Dat is ook het weerbeeld voor het weekend: het is erg wisselvallig met zowel zaterdag als zondag regen. Op beide dagen staat er ook erg veel wind en het is ook erg zacht.