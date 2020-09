Felle buien en windstoten

Vanavond staat er een stormachtige wind met uitschieters boven land tot 110 km per uur, aan zee is dat nog meer. De hele nacht door vallen er veel buien en staat er veel wind met felle rukwinden. Minima rond 12 graden.

Morgen blijft het nog een hele tijd hard waaien uit het noorden. In de namiddag neemt de wind dan wat af. Er vallen heel wat buien, mogelijk zelfs met een donderslag. Het wordt amper 16 graden.



Zondag zijn er eerst nog veel buien, in de namiddag krijgen we een aantal opklaringen met wolkenvelden. Het wordt niet warmer dan een graad of 17.



Maandag krijgen we een kleine adempauze in al dat buiengeweld. Een laatste bui is mogelijk, maar de droge perioden met een mix van wolken en opklaringen overheersen, bij zo'n 18 graden en een matige westelijke wind.

