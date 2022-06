De wind draait naar het zuiden waardoor we een erg zachte lucht krijgen. Vanmiddag kunnen we al maxima noteren tot 23 graden landinwaarts, aan zee is het door een zeebries koeler.

Landinwaarts vormen zich opnieuw wat kleine stapelwolken.

Vanavond koelt het dan weer snel af met tegen de ochtend minima rond een 8 à 9 graden. Het is daarbij rustig en helder.

Morgen kan dat al een lokale 25 graden zijn. In de tweede helft van de week gaan we daar vlotjes over met maxima van 25 graden en meer. Tegen vrijdag tikken we lokaal zelfs tegen de 30 graden aan. Het is telkens erg zonnig met enkele stapelwolkjes.