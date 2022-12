Enkele opklaringen mogelijk bij maxima tot 5 graden

Vanavond en vannacht is het koud met vorming van nevel en mist die kan aanvriezen. Opgelet voor gladde wegen dus. De temperaturen zakken tot 1 graad onder 0.

Ook morgen krijgen we wisselvallig weer met wolkenvelden en opklaringen, bij zo’n 4 graden.

Ook in het weekend is het koud met amper 2 graden als maxima, terwijl het in de nachten lichtjes kan vriezen. We krijgen zaterdag een mix van wolken en opklaringen. Zondag neemt de bewolking toe en valt er mogelijk wat smeltende sneeuw. Ook dan halen we niet veel meer dan 2 graden.

