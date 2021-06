Eerst zonnig, maar (felle) buien op komst

Het is vrij zonnig met een aantal wolkenvelden. Later neemt de bewolking toe.

Er vallen in de latere namiddag weer een aantal verspreide (onweers-) buien, vooral landinwaarts. Die kunnen fel zijn, met veel regen, hagel en windstoten. Lokale schade en/of overlast is mogelijk. De maxima schommelen vooraan de 20 graden.

Vanavond verdwijnen de buien. Vannacht neemt dan de bewolking weer toe met tegen de ochtend wat regen. Minima rond 14-15 graden.

Morgen is het eerst bewolkt met perioden van regen. Later op de dag wordt het droog met opklaringen en we halen een graad of 18-19.