Eerst zonnig, later veel wolken

Vandaag is het eerst vrij zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe, bij maxima tot 10 graden en een matige tot vrij krachtige noordelijke wind.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en frisjes. Tegen de ochtend is het maar 4-5 graden meer bij nog steeds een matige noordelijke wind.

Morgen is het dan zwaar bewolkt tot betrokken met weinig of geen zon. De maxima zitten op zo’n 11 graden, bij een matige noordelijke tot noordoostelijke wind. Zondag is er wat meer ruimte voor de zon, maar er blijft toch vrij veel bewolking hangen. De maxima komen op 13 graden uit bij een naar het zuidwesten gedraaide wind.

Maandag is de lente even weg. We halen dan maar 8 graden meer, en de regenbuien kunnen en winters karakter hebben. Wat hagel of smeltende sneeuw is mogelijk.

