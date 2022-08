Eerst zonnig, hier en daar nog kans op lokale buien

Nadien vormen er zich stapelwolken en is er dan nog een enkele bui mogelijk, maar de droge perioden overheersen opnieuw. We halen nog een graad of 23 tot zelfs 24 landinwaarts en rond 21-22 aan zee. Er staat daarbij een zwakke tot matige noordoostelijke wind.

Vanavond en vannacht neemt de bewolking weer toe bij minima rond een 16-tal graden. Tegen de ochtend kan het wat gaan regenen vanaf de kust en neemt ook de bewolking toe. Ook de wind neemt toe uit het zuidwesten, vooral aan zee.

Morgen is er ook kans op wat regen of enkele buien in de ochtend. In de middag is het droog geworden. Het blijft vrij zacht met maxima vooraan de 20 graden. De wind draait naar het zuidwesten.