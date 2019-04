Vandaag houden we het droog. Na een erg frisse start, lopen de maxima vanmiddag landinwaarts op naar 14 tot 15 graden.

Rond 13 graden aan zee. De wind zoekt een noordoostelijke hoek op en waait zwak. Eerst is het zonnig, maar geleidelijk aan verschijnen er wel meer wolkenvelden.

Vanavond en vannacht raakt het volledig bewolkt. De minima dalen daarbij naar 6 tot 8 graden. Het is niet uitgesloten dat er later in de nacht een drupje regen valt.

Morgen waait de wind ook zwak tot matig uit noord tot noordoostelijke richting. De dag start bewolkt en het zal heel lang duren voor de zon er door geraakt.