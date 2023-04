Eerst vrij zonnig, later meer wolken

Vandaag is het eerst nog vrij zonnig met maxima rond 11-12 graden. De wind neemt wat in kracht af en waait nog steeds uit een noordoostelijke hoek. Er kan geleidelijk aan meer bewolking opduiken, de zon krijgt het dus steeds moeilijker.

Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt bij minima die tegen de ochtend dalen naar 3 graden. Dan vallen ook de eerste regendruppels aan de kust.

Morgen zal de bewolking overheersen en gaat het vooral in de eerste helft van de dag regenen. Na de middag is het droger, maar een bui blijft altijd mogelijk. We blijven koele maxima houden rond 11-12 graden bij een matige westelijke wind.

Vrijdag is het licht wisselvallig met wolken, opklaringen en ook enkele buien. Het wordt dan met een noordelijke wind opnieuw niet veel warmer dan 11-12 graden.

Ook de vooruitzichten voor het paasweekend zien er licht wisselvallig uit met kans op wat regen of een bui en nog steeds gematigde temperaturen.