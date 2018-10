In de namiddag is het droog en wisselend bewolkt. De wind waait daarbij matig tot vrij krachtig uit het westen, later noordwesten.

Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt tot betrokken en wat nevelig. Minima daarbij rond 11 tot 12 graden bij een zwakke wind uit het noordwesten.

Vanaf morgen gaat de luchtdruk weer stijgen en wordt het weer rustiger en droog. In de ochtend is dan nog een enkel buitje mogelijk, in de namiddag is het droog. We halen morgen een 16-tal graden.