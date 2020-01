Eerst opklaringen, later regen

Het is vandaag eerst nog droog met opklaringen en zon. Maar de bewolking neemt toe en tegen het einde van de dag kan het wat regenen. We halen 9 graden.

Vanavond en vannacht krijgen we veel regen en wind, met uitschieters tot 60 km per uur, bij erg zachte minima tot 9 graden. Morgen en woensdag worden heel zachte dagen met maxima tot 13 graden, veel wind en geregeld perioden met intense regen. Donderdag is het tijdelijk rustiger en droger.