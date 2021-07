Eerst nog (felle) buien, daarna opklaringen

Er is kans op onweer en lokaal kan de neerslag zo overvloedig zijn dat er wateroverlast kan ontstaan. Vanmiddag zwakken de buien af en krijgen we bredere opklaringen. Maxima rond 20 tot 22 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht is het droog en zwaar bewolkt. Het kan wat nevelig worden bij minima rond een 14-tal graden. Morgen en de dagen erna krijgen we Belgisch zomerweer. De maxima zitten vooraan de 20 graden en er is kans op een lokale bui, maar veelal is het ook droog. Vooral dinsdag vallen er nog veel verspreide buien en die kunnen nog fel zijn.