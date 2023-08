Vandaag krijgen we iets droger weer. Toch zijn er in de ochtend aan zee nog enkele buien. Het blijft koel bij 19 graden.

Vanavond en vannacht is het droog, de bewolking neemt toe. De minima zitten rond de 10 graden.

Morgen opnieuw regen, vooral in de namiddag. De temperaturen zitten niet hoger dan 18 graden, met een zuidwestelijke wind. Zondag blijft het regenen en krijgen we ook erg veel wind, met uitschieters tot 80 km per uur aan zee. Het is dan amper 16 à 17 graden.

Na het weekend verloopt het eerst wisselvallig, nadien is er beterschap op komst met droger weer en temperaturen tot 25 graden.