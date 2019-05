Eerst felle buien, daarna opklaringen

Vanochtend moeten we eerste een reeks buien verwerken en die kunnen fel zijn. Zelfs met onweer en plaatselijk veel regen. In de namiddag wordt het dan droog met een naar noordwest draaiende wind. Er lopen dan brede opklaringen binnen. Er komt ook wat koelere lucht binnen met maxima van een 16...

Vanavond klaart het helemaal op en krijgen we een koele avond en nacht. De minima dalen tegen de ochtend naar een 4-5 graden en er kan wat nevel of mist opduiken.

Morgen is er eerst veel zon, nadien komen er geleidelijk weer meer wolken opzetten. De weer naar west en later zuidwest draaiende wind voert dan weer wat zachtere lucht aan met een graad of 18 als maximale temperaturen.

Donderdag kan er tijdelijk wat regen vallen, maar veel zal dat niet zijn. Gaandeweg de dag breken er geleidelijk meer en bredere opklaringen door met maxima die al naar een 20 graden kunnen oplopen.

Tegen het weekeind wordt de wind zelfs zuidelijk en komt er een stuk warmere lucht binnen met misschien al zaterdag, maar zeker zondag zomerse maxima.