Die kunnen fel zijn. De buien trekken daarna weg en het wordt wisselen bewolkt. De maxima blijven steken rond 13 à 14 graden bij een flink doorstaande noordwestelijke wind.

Vanavond is het droog, in de nacht neemt de bewolking snel toe. Minima daarbij rond een 10-tal graden.

Ook morgen is het minder fraai. Een zwakke storing trekt met veel wolken door de regio en er valt in de voormiddag af en toe wat lichte regen bij maxima rond 13-14 graden. In de namiddag is het droog en wisselend bewolkt.