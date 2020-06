Het is vandaag op de meeste plaatsen eerst wisselend bewolkt met buien. Daarna wordt het geleidelijk droog. Er staat veel wind en er zijn rukwinden tot 50 kilometer per uur mogelijk. De maxima liggen rond de 16 graden.

Vannacht trekt een regen- en buienzone vanaf de kust traag het land in. De temperaturen dalen tegen de ochtend ongeveer tot 9 graden. Zondag wisselen zwaarbewolkte perioden af met opklaringen, maar op de meeste plekken blijft het droog. De maxima stijgen licht.

Terugkeer zomerse weer

Ook volgende week begint met bewolking en regen of buien. De temperaturen gaan in stijgende lijn. Later in de week keert het zomerse weer dan terug.