Eerder bewolkte dag met kans op bui

In de loop van de dag blijft het gedeeltelijk bewolkt maar neemt de kans op buien geleidelijk aan af. We halen maxima tot 12 graden.

Vanmiddag is het droger met meer opklaringen en halen we 10 tot maximaal 12 graden. Daarbij staat de hele tijd een noordoostelijke wind die vanmiddag opnieuw wat kan aantrekken. Om 16.33 uur staat de zon loodrecht op de evenaar en start de astronomische lente.

Zondagavond blijft het droog en is het kouder met zelfs lichte lokale vorst. De minima schommelen plaatselijk rond -2 graden. De zuidoostenwind waait zwak tot matig.

Maandagochtend is het overwegend droog met plaatselijke wolkenvelden. Overdag krijgen we meer zon vanaf het zuiden. Het is opnieuw zachter met maxima van 12 tot 18 graden bij een zwakke tot meestal matige wind uit zuid tot zuidoost.