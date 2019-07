Een verwittigd bestuurder is er twee waard...

"Ieder jaar stellen we vast dat vele pechvogels niets te drinken hebben in de wagen. Terwijl het met deze temperaturen absoluut noodzakelijk is om niet alleen de wagen te koelen, maar ook het lichaam", aldus Touring maandag.

56 graden in een stilstaand voertuig

De temperatuur in een stilstaand voertuig stijgt na 30 minuten al tot 46 graden bij 30 graden buitentemperatuur. Na een uur is dat al 56 graden, waarschuwt Touring. "Het is ontstellend om vast te stellen dat heel veel automobilisten niets van drank mee hebben. Vooral bij jonge kinderen is de kans op uitdroging reëel. Langs de autosnelweg kan men wel voorzieningen vinden, maar bij een panne op het platteland of wanneer men in een file staat, is dat al veel moeilijker. Dehydratatie heeft een negatief effect op het reactievermogen en de alertheid, niet alleen voor voertuigbestuurders, ook voor fietsers", klinkt het. Dehydratatie start al na een tiental minuten.

Touring raadt aan om bij het starten met de auto niet meteen de airco op te zetten, maar eerst de cabine af te koelen door een aantal minuten met de vensters open te rijden. En als men de airco opzet dan liefst niet lager dan 24 graden, anders wordt het verschil tussen buiten en binnen veel te groot en neemt de airco alle energie weg van de batterij. Kinderen mogen nooit alleen worden achtergelaten in een stilstaande auto, ook niet wanneer deze in de schaduw staat.

Ook fietsers krijgen de raad om voldoende water te drinken. Een fietshelm en een zonnebril zijn absolute aanraders. En net als bij wagens is het checken van de bandenspanning belangrijk.