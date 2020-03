Een nieuwe maand, een nieuwe regenzone

Volgende nacht verlaat de regenzone ons land oostwaarts. Het wordt tijdelijk droger met opklaringen. Op het einde van de nacht bereikt een nieuwe regenzone ons land vanaf de Franse grens. Het koelt af naar 2 of 3 graden in de meeste streken. De wind waait meestal matig uit west tot zuidwest, later krimpend naar het zuiden.

Maandag is het eerst meestal zwaarbewolkt met soms regen of smeltende sneeuw. In de loop van de dag wordt het weerbeeld vanaf het westen wisselvalliger met buien, maar soms ook opklaringen. Tijdens de buien is er kans op korrelhagel en een donderslag. De maxima liggen rond 8 graden over het centrum en het westen. Er waait een matige of plaatselijk af en toe een vrij krachtige zuidenwind. Aan zee ruimt de wind verder naar het noordwesten.