Een koud, maar droog weekend

Vandaag een droge dag met een mix van wolkenvelden en soms brede opklaringen bij een zwakke wind uit een noordoostelijke, later noordelijke hoek. We halen tot 4 graden.

Vannacht blijft het droog en zakken de temperaturen tot -3.

Ook morgen blijven buien uit en krijgen we geregeld de zon te zien bij zo’n 3 graden.

WARMER EN MEER WOLKEN

En dat is meteen ook de maximumtemperatuur voor maandag. We houden het opnieuw droog. De nachten blijven wel koud met temperaturen net onder 0.

Dinsdag nog altijd geen regen, de bewolking neemt dan wel toe, bij zo’n 4 graden.

Vanaf woensdag stijgen de maxima. Die dag halen we al 8 graden. Er zijn dan veel wolken en de kans op wat lichte regen of een bui is groot.